Olay, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 4 Nisan saat 00.37 sıralarında oldu. Edinilen bilgiye göre, polislerin durumundan şüphelenerek takip ettiği kişi, İstiklal Caddesi'nde bankta uyuyan bir adamın yanına yanaştı. Şüpheli, banktaki adamın cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle aldı. Şüpheliyi takip eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde müdahale etti. Şüpheli M.T. ekipler tarafından gözaltına alındı. M.T.’nin üzerinde ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edildi.

Polis merkezine götürülen M.T. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.