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Kaynak: İHA

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 67 yaşındaki Ahmet Aydemir'den acı haber geldi. Bankta oturduğu sırada kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Aydemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyünde meydana geldi. İddiaya göre, R.U. yönetimindeki 43 LC 883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bankta oturan H.G. ile Ahmet Aydemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Aydemir, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda 14 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Ahmet Aydemir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan H.G.'nin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.