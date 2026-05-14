Sokak sanatını galerilerin en seçkin köşelerine taşıyan sanatçı Banksy, sanat piyasasında taşları yerinden oynatacak bir satışa imza atmaya hazırlanıyor. Sanatçının ikonik motiflerinden birini barındıran "Girl and Balloon on Found Landscape" adlı çalışması, Fair Warning aracılığıyla açık artırmaya sunulacak. Bu satışın, Banksy’nin kariyeri boyunca ulaştığı en yüksek değerleme rakamlarından birine ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor.

TİFFANY & CO. MAĞAZASINDA TARİHİ GECE

Sıradan müzayede salonlarının aksine bu özel satış, New York’un simge noktalarından biri olan Tiffany & Co. amiral mağazasında gerçekleşecek. Çevrimiçi satış platformu Fair Warning tarafından düzenlenen canlı açık artırmayı özel kılan bir diğer detay ise eserin bugüne kadar hiçbir sergide yer almamış olması. Özel bir koleksiyonda gizli kalan bu başyapıtın 13 milyon ile 18 milyon dolar arasında bir fiyata el değiştireceği öngörülüyor.

"SANAT DÜNYASININ YARATMADIĞI TEK SANATÇI"

Fair Warning’in kurucusu Loïc Gouzer, Banksy’nin modern sanat tarihindeki eşsiz konumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullanıyor:

"Banksy'nin muhtemelen zamanımızın en önemli sanatçılarından biri olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bu çok zor çünkü sanat dünyasında Banksy'yi sevmemeniz gerekiyor. Sanat dünyası onu yaratmadı; o kendi kendini yaratan tek sanatçı."

BİR SOKAK EFSANESİNİN EVRİMİ

Banksy, dünyaca ünlü "Girl with Balloon" (Balonlu Kız) figürünü ilk kez 2002 yılında Londra sokaklarında bir şablon (stencil) çalışması olarak hayata geçirmişti. Umudu ve masumiyeti simgeleyen bu figür, yıllar içinde sanatçının görsel imzasının merkezine yerleşti. Bugün ise bu siyah silüet, sokaklardan Tiffany’nin vitrinlerine ve milyon dolarlık rekorlara uzanan devasa bir kültürel simgeye dönüşmüş durumda.