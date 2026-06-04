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Geçtiğimiz yıl yürütülen büyük ölçekli bir yasa dışı bahis soruşturması kapsamında idaresi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Bankpozitif, nisan ayında çıkan idari onayla birlikte resmen satıldı. Şubat ayında düzenlenen milyarlık ihalede bankanın %97'lik dev hisse paketini alan Efor Çay ve Ofçay markalarının sahibi Rize merkezli Efor Holding, resmi izinlerin çıkmasıyla bankanın tek hakimi oldu.

Türkiye finans sektöründe gözlerin çevrildiği devir teslim süreci yasal onayların tamamlanmasıyla resmiyet kazandı. Yasa dışı bahis operasyonları sonrasında devlet korumasına alınan ve yaklaşık bir yıldır kayyım yöntemiyle idare edilen Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş., bankacılık varlıklarının özel sektöre devredilmesine ilişkin idari onay sürecinin tamamlanmasıyla tamamen özel sermayenin egemenliğine girdi.

HER ŞEY BÜYÜK YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUYLA BAŞLADI

Milyonlarca liralık finansal varlığın el değiştirmesine zemin hazırlayan süreç, adli makamların yürüttüğü büyük bir soruşturmaya dayanıyor:

Bankpozitif yönetimine, yürütülen geniş çaplı bir yasa dışı bahis soruşturması kapsamında mahkeme kararıyla müdahale edilmişti.

Bu yasal soruşturma zincirinin neticesinde, Mart 2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bankaya yasal kayyım olarak atanmış ve yönetimi kamu adına üstlenmişti.

ŞUBAT AYINDAKİ MİLYARLIK İHALE NİSAN AYINDA ONAYLANDI

Yaklaşık bir yıl boyunca kamunun elinde kalan Bankpozitif'in hisse satışı işlemleri için ilk büyük adım 2026'nın başında atıldı. TMSF'nin İstanbul Şişli'deki yönetim merkezinde 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen resmi ihale oturumunda bankanın yüzde 97 oranındaki devasa hisse paketi satışa çıkarıldı.

İhalede en yüksek teklifi vererek öne çıkan Rize kökenli Efor Holding için beklenen idari onay nisan ayında geldi. İlgili kurumlar birleşme ve devralma işlemine resmen yeşil ışık yakarak bankanın sermayesinin ve kurum üzerindeki tek kontrol hakkının holdinge geçişine yasal olarak izin verdi.

YASAL DURUM:

İdari onay sürecinin nihayete ermesiyle birlikte bankacılık varlıklarının özel sektöre devri resmen tamamlanmış ve bankanın tek kontrol hakkı Efor Holding'e devredilmiştir.

FİNANS SEKTÖRÜNDE ÇAY DEVİNİN YENİ DÖNEMİ

Bu büyük devralma operasyonuyla birlikte, Türkiye'nin en ünlü çay markalarından olan Efor Çay ve Ofçay'ı bünyesinde barındıran Rize merkezli Efor Holding, finans sektöründe çok kritik bir aktör haline geldi. Bir dönem yasa dışı bahis iddialarıyla çalkalanan ve devlet denetimine geçen finans kurumu, artık holding çatısı altında kalkınma ve kredi piyasasında faaliyet yürütecek.