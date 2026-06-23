Bankaya gidecekler dikkat: Piyasalarda 6 ay sonra bir ilk olabilir… Cebimizi nasıl etkileyecek?

Buna karşın piyasa fonlaması, faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 40 seviyesinden sürdürülmüştü. Analistler; gıda ve enerji fiyatlarındaki baskının hafiflemesiyle birlikte, Merkez Bankasının repo ihalelerini yeniden açabileceğini ifade ediyor.