Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikasında kritik bir eşiğe yaklaşıldı. Türkiye piyasalarında olumlu hava sürerken, ekonomi dünyasının odak noktası 3 Temmuz’da açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi.
Bankaya gidecekler dikkat: Piyasalarda 6 ay sonra bir ilk olabilir… Cebimizi nasıl etkileyecek?
Haziran enflasyonu verisinde 6 ay sonra ilk kez yüzde 1’in altı beklenirken, Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Temmuz PPK toplantısında piyasa fonlama maliyetini yüzde 40'tan yüzde 37'ye çekebileceği öngörülüyor. Enflasyon verisi ve fonlama faizindeki olası düşüş, mevduat getirilerini de etkileyebilir.Kaynak: Haber Merkezi
Bu verinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) önümüzdeki dönem faiz politikası adımlarında belirleyici bir rol oynaması bekleniyor. TCMB, haziran ayının başındaki son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında iç talepteki yavaşlama sinyalleri ile Orta Doğu kaynaklı risklere işaret ederek politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.
Buna karşın piyasa fonlaması, faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 40 seviyesinden sürdürülmüştü. Analistler; gıda ve enerji fiyatlarındaki baskının hafiflemesiyle birlikte, Merkez Bankasının repo ihalelerini yeniden açabileceğini ifade ediyor.
Bu doğrultuda, piyasa fonlamasının yakın zamanda yüzde 40'tan politika faizi olan yüzde 37 seviyesine çekilebileceği tahmin ediliyor. Fonlama maliyetindeki bu olası gevşemenin, bankalardaki vadeli mevduat faiz oranlarını da aşağı yönlü etkileyebileceği öngörülüyor.
Ekonomistler, haziran ayı enflasyonundan gelecek sinyallerin TCMB’nin yeniden haftalık fonlama düzenine geçmesi açısından dönüm noktası olacağını belirtiyor.
Garanti BBVA Başekonomisti Seda Mert Güler, haziran ayında TÜFE'nin mevsimsel etkilerle aylık bazda yüzde 1 civarında gerçekleşebileceğini öngördü. Güler, "TCMB’nin son iletişimi, koşulların uygun olması durumunda fonlamanın daha hızlı şekilde politika faizine yaklaştırılabileceğini gösteriyor. Faizlerde yaşanacak daha hızlı bir gerileme, makro ihtiyati araçlara duyulan ihtiyacı artırabilir. Faiz düşse bile parasal duruş sıkı kalmaya devam edecektir" dedi.
Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı da yıllık enflasyonda mayıs ayında zirvenin görülmüş olabileceğini ve aylık TÜFE'nin Aralık 2025 sonrasındaki süreçte ilk kez haziranda yüzde 1’in altına inebileceğini tahmin etti.
Tokalı, "Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, dış varlıklarda son dönemde gözlenen artış eğilimi, TCMB’nin gecelikte net fonlamasının tekrar ‘eksi’ bölgeye geçmiş olması gibi gelişmelerin, faizde, gecelikten haftalık fonlamaya geçiş için koşulları oluşturmaya başladığını düşünüyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimiz yüzde 34” yorumunda bulundu.
Piyasalarda konuşulan senaryolara göre, politika faizine geçiş sürecinin 23 Temmuz’daki PPK toplantısına yakın bir dönemde gerçekleşmesi durumunda, Merkez Bankası’ndan ilk faiz indirimi hamlesinin eylül ayında gelebileceği öngörülüyor.