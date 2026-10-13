BANKACILIKTA YENİ DÖNEM BAŞLADI
Bankacılık sektöründe dijital dönüşüm hız kazanırken mobil uygulamaların kullanım alanı da genişliyor. Para transferi, kredi ve fatura ödeme gibi geleneksel işlemlerin yanı sıra artık araç satışı ve telefon kiralama gibi hizmetler de bankaların dijital platformlarında yer almaya başladı.
Bankaların yeni işi belli oldu: Otomobil satışı ve telefon kiralama
Bankaların mobil uygulamalarında yeni bir dönem başlıyor. İkinci el araç satışından iPhone kiralamaya kadar birçok hizmet dijital bankacılığa taşınıyor. Kullanıcılar artık araçların ekspertiz raporlarını inceleyebilecek, telefon kiralayabilecek ve farklı işlemlei tek uygulamadan gerçekleştirebilecekKaynak: Diğer
BANKACILIKTA YENİ DÖNEM BAŞLADI
BANKALAR İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINA BAŞLADI
Bazı bankalar, kiralama portföylerinde bulunan ikinci el araçları mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kullanıcıların erişimine açtı. Müşteriler, satışa sunulan otomobilleri inceleyerek beğendikleri araçlar için satın alma talebi oluşturabiliyor.
ARAÇLARIN TÜM DETAYLARI TELEFONDA
Mobil uygulamalar üzerinden satışa sunulan araçların fotoğrafları, teknik özellikleri, ekspertiz raporları ve Tramer kayıtları görüntülenebiliyor. Böylece otomobil satın almak isteyenler, araçların geçmişine ilişkin önemli bilgilere dijital ortamda ulaşabiliyor.
İPHONE KİRALAMA HİZMETİ DE GELDİ
Bankaların sunduğu yeni hizmetler yalnızca otomobil satışlarıyla sınırlı kalmıyor. Bazı mobil bankacılık platformları üzerinden iPhone kiralama işlemleri de yapılabiliyor. Kullanıcılar cihaz seçimi, sözleşme, ödeme ve teslimat süreçlerini uygulama üzerinden takip edebiliyor.
ARAÇ SAHİPLERİNE YENİ KOLAYLIKLAR
Bazı bankaların mobil uygulamalarında araç sahiplerine yönelik hizmetler de sunuluyor. Kullanıcılar otomobillerinin tahmini piyasa değerini öğrenebiliyor, araç harcamalarını takip edebiliyor ve satış süresine ilişkin tahminlere ulaşabiliyor.
ARAÇ SATIŞINDA GÜVENLİ ÖDEME İMKÂNI
İkinci el otomobil alım satımında güvenli ödeme sistemleri de dijital bankacılığın önemli hizmetleri arasında bulunuyor. Bu sistemler sayesinde satış bedeli, noter işlemleri tamamlanıncaya kadar güvence altında tutulabiliyor.
SİGORTA VE HGS İŞLEMLERİ DE TEK YERDE
Bankaların dijital platformları, otomobil sahiplerinin günlük işlemlerini kolaylaştıracak şekilde geliştiriliyor. Bazı uygulamalarda HGS, sigorta ve araçla ilgili önemli tarihler tek bir ekran üzerinden takip edilebiliyor.
BANKACILIK UYGULAMALARI DAHA DA DEĞİŞECEK
Dünya genelinde finans kuruluşları, bankacılık hizmetlerini farklı tüketici ihtiyaçlarıyla birleştiren yeni modeller geliştiriyor. Önümüzdeki dönemde araç, telefon, konut, sigorta ve seyahat gibi alanlardaki hizmetlerin mobil bankacılık uygulamalarında daha fazla yer bulabileceği değerlendiriliyor.