Bankaların yeni işi belli oldu: Otomobil satışı ve telefon kiralama

BANKACILIKTA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Bankacılık sektöründe dijital dönüşüm hız kazanırken mobil uygulamaların kullanım alanı da genişliyor. Para transferi, kredi ve fatura ödeme gibi geleneksel işlemlerin yanı sıra artık araç satışı ve telefon kiralama gibi hizmetler de bankaların dijital platformlarında yer almaya başladı.