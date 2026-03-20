Yeniçağ Gazetesi
20 Mart 2026 Cuma
Anasayfa Ekonomi Bankaların sır gibi sakladığı "Kredi kartı" kabusları: Cebinizdeki saatli bomba

Bankaların sır gibi sakladığı "Kredi kartı" kabusları: Cebinizdeki saatli bomba

Pek çok kullanıcı kredi kartını "acil durum kurtarıcısı" sanıyor, ancak gerçek çok daha karanlık. Bankacıların akşam yemeklerinde bile fısıldaşarak konuştuğu, sıradan vatandaşın ise ancak icra kapıya dayandığında fark ettiği o gizli tuzakları deşifre ediyoruz.

Süleyman Çay
Her ay "asgarisini ödedim, borcum kalmadı" diyorsanız, aslında bankanın en sevdiği müşterisiniz demektir. Çünkü asgari ödeme sistemi, borcunuzu bitirmek için değil, sizi "ebedi faiz döngüsüne" hapsetmek için tasarlandı.

Sadece asgariyi ödeyerek kapatmaya çalıştığınız orta ölçekli bir borç, bileşik faiz etkisiyle tam 10 yıl boyunca yakanızı bırakmayabilir.

"LİMİT AŞIMI" PARADOKSU

Ödemelerinizi bir gün bile geciktirmediniz mi? Yine de kredi notunuz yerlerde sürünüyor olabilir! Bankaların gizli algoritması, kart limitinin yüzde 70'inden fazlasını kullanan müşterileri "finansal uçurumun kenarında" ilan ediyor.

Siz harcadıkça, sistem sessizce notunuzu düşürüyor ve asıl nakde ihtiyacınız olduğunda tüm kapılar yüzünüze kapanıyor.

NAKİT AVANSIN SİNSİ SAYACI

Kredi kartından nakit çekmek, bir arkadaşınızdan borç almak gibi değildir. Nakit avansta faiz, hesap kesim tarihini beklemez; paranın ATM'den çıktığı o saniyeden itibaren işlemeye başlar.

Bir gün bile geç yatırsanız, "günlük faiz canavarı" bakiyenizi saniyeler içinde şişirir.

"ZOMBİ" ABONELİKLER

Kartınızı kaybettiniz veya iptal ettiniz mi? Sakın güvende olduğunuzu sanmayın. Bazı küresel dijital platformlar, bankalarla yaptıkları "Kart Güncelleme Servisi" anlaşmaları sayesinde yeni kart numaranıza sızabiliyor.

Siz "eski kart kapandı, ödeme çekemezler" derken, yeni kartınızdan çekilen o sürpriz tutar uykularınızı kaçırabilir.

YURT DIŞI ALIŞVERİŞİNDEKİ "KUR" TUZAĞI

Yurt dışı kaynaklı bir siteden alışveriş yaparken karşınıza çıkan "TL ile Öde" seçeneği aslında bir yardım değil, bir soygun girişimidir. "Dinamik Kur Dönüşümü" adı verilen bu sistemde, kur oranını bankanız değil, aracı kurum belirler.

Sonuç? Piyasa değerinin çok üzerinde bir kurla, farkında bile olmadan yüzde 5- yüzde 10 daha fazla ödeme yaparsınız.

Kaynak: Haber Merkezi
