Eylül 2026 emekli promosyon kampanyaları, maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emeklilerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor.
Bankaların emekli promosyonları yenilendi: İşte banka banka güncel liste
Eylül 2026 emekli promosyon kampanyaları belli oldu. Bankalar maaş tutarına ve ek şartlara göre 12 bin ile 35 bin TL arasında nakit ödeme sunuyor. En yüksek teklif Şekerbank’tan geliyor.Kaynak: Diğer
Yapı Kredi, Şekerbank, Akbank, QNB, Garanti BBVA, İş Bankası, ING, Türkiye Finans, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankalar maaş tutarına ve kampanya şartlarına göre farklı promosyon ödemeleri sunuyor. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, koşulları yerine getirmeleri halinde nakit ve ek ödül fırsatlarından yararlanabiliyor. Kampanyalar genellikle 30 Eylül 2026’ya kadar geçerli olup başvuru öncesinde güncel şartların kontrol edilmesi öneriliyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 30 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Koşulsuz nakit promosyon tutarı emeklinin aylık gelirine göre değişiyor. Buna göre 9 bin 999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 15 bin ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 15 bin TL ödeme yapılıyor. Ek ödül kapsamında iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi ve belirlenen tutarda kredi kartı harcaması yapılması halinde maaş grubuna göre ilave ödeme fırsatı bulunuyor. Bu ek ödemelerle toplam promosyon 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU
Garanti BBVA’nın 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasında emeklilere 25 bin TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor. Kampanyada 15 bin TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra Bonus Kart veya Paracard ile yapılan harcamalara, Avans Hesap kullanımına ve yeni sigorta poliçesine bağlı olarak toplam 10 bin TL’ye kadar ek bonus imkanı bulunuyor. Emekliler maaş taşıma işlemini şube, mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden tamamlayabiliyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası, SGK emeklilerine 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Bankanın kampanyasında ek şartların yerine getirilmesi halinde toplam ödeme 25 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklileri kampanyadan yararlanabiliyor. Üç yıllık taahhüt şartı kampanyanın temel koşulu olarak öne çıkıyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank’ta emeklilere 12 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor. Bankanın ek kampanya koşullarının yerine getirilmesiyle birlikte toplam promosyon tutarı 18 bin TL’ye kadar yükseliyor. Ek promosyondan yararlanmak isteyenlerin yeni hesap açması, üç yıl maaş alma taahhüdünde bulunması, Kredili Mevduat Hesabı ve aktif kredi kartı kullanması ile iki otomatik fatura ödeme talimatı vermesi gerekiyor. Bu şartlar tamamlandığında toplam kazanım artıyor.
QNB EMEKLİ PROMOSYONU
QNB’nin emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre farklılık gösteriyor. 0-9 bin 999 TL maaş alanlara 8 bin 500 TL, 10 bin-14 bin 999 TL maaş alanlara 13 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL maaş alanlara 16 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 20 bin TL promosyon ödeniyor. Kampanya üç yıllık taahhüt esasına dayanıyor ve maaşın bankaya geçmesinin ardından ödeme süreçleri başlıyor.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Şekerbank’ın kampanyasında toplam kazanım tutarı 35 bin TL’ye kadar çıkıyor. Nakit promosyonun yanında vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve fatura talimatı gibi ürün ve işlemlere bağlı ek ödemeler bulunuyor.
Maaş grubuna göre ödemeler şöyle: 0-9 bin 999 TL maaş için 5 bin TL nakit ve 18 bin TL ek ödeme ile toplam 23 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL maaş için 8 bin TL nakit ve 18 bin TL ek ile toplam 26 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL maaş için 10 bin TL nakit ve 22 bin TL ek ile toplam 32 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş için 12 bin TL nakit ve 23 bin TL ek ile toplam 35 bin TL. Bu tutar sektördeki en yüksek tekliflerden biri olarak dikkat çekiyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Akbank, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sağlıyor. Kampanyadan yararlanmak için emekli maaşının üç yıl boyunca Akbank’tan alınmasının taahhüt edilmesi gerekiyor. Maaş dilimine göre ödemeler 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Ek nakit promosyonlarla birlikte toplam ödeme 32 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve diğer ürün şartlarının yerine getirilmesi halinde tutar yükseliyor.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU
Türkiye Finans’ta emekli maaşına göre toplam ödeme tutarı değişiyor. Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL maaş alanlara 18 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL maaş alanlara 23 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL maaş alanlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 32 bin TL’ye varan ödeme sunuluyor. Banka ayrıca emekli yakınlarını Türkiye Finans’a yönlendiren müşterilerine 5 bin TL’ye kadar nakit ödül fırsatı sağlıyor.
ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alan SGK emeklilerine maaş tutarına göre 12 bin TL’ye varan promosyon ödüyor. 0-9 bin 999 TL maaş için 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL maaş için 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL maaş için 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş için 12 bin TL ödeme yapılıyor. Halkbank ise emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi yapıyor. 10 bin-14 bin 999,99 TL maaş için 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999,99 TL maaş için 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş için 12 bin TL promosyon sunuluyor.
BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Emeklilerin promosyon başvurusu yapmadan önce bankaların kampanya süresi, maaş taşıma taahhüdü ve ek ürün şartlarını kontrol etmesi gerekiyor. Toplam kazanım tutarları yalnızca koşulsuz nakit promosyonu değil, kampanya kapsamında yerine getirilmesi gereken ek şartlara bağlı ödemeleri de içerebiliyor.
Üç yıllık taahhüt süresince maaşın bankadan alınması zorunlu olup taahhüdün bozulması halinde alınan promosyonun iadesi istenebiliyor. Başvurular şubeler, mobil uygulamalar, internet bankacılığı ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kampanya şartları bankalar tarafından güncellenebildiği için güncel bilgilerin resmi kanallardan teyit edilmesi önem taşıyor.
Emekliler farklı bankaların tekliflerini karşılaştırarak kendi maaş dilimine ve kullanım alışkanlıklarına en uygun seçeneği tercih edebiliyor.