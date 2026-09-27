Bankaların emekli promosyonları yenilendi: İşte banka banka güncel liste

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Şekerbank’ın kampanyasında toplam kazanım tutarı 35 bin TL’ye kadar çıkıyor. Nakit promosyonun yanında vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve fatura talimatı gibi ürün ve işlemlere bağlı ek ödemeler bulunuyor.

Maaş grubuna göre ödemeler şöyle: 0-9 bin 999 TL maaş için 5 bin TL nakit ve 18 bin TL ek ödeme ile toplam 23 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL maaş için 8 bin TL nakit ve 18 bin TL ek ile toplam 26 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL maaş için 10 bin TL nakit ve 22 bin TL ek ile toplam 32 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş için 12 bin TL nakit ve 23 bin TL ek ile toplam 35 bin TL. Bu tutar sektördeki en yüksek tekliflerden biri olarak dikkat çekiyor.