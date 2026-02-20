Bankacılık sektöründe maaş artışının temel nedeni ise rekor seviyeye ulaşan gelir ve karlılık oldu. Banka CEO'larının kazandığı maaşlar 40 ila 47 milyon dolar arasında değişti.

SEC verilerine göre 2025 yılında en yüksek maaş alan banka CEO’ları şöyle:

- Goldman Sachs CEO’su David Solomon: 47 milyon dolar (+ yüzde 21)

- Morgan Stanley CEO’su Ted Pick: 45 milyon dolar (+ yüzde 32)

- JPMorgan CEO’su Jamie Dimon: 43 milyon dolar (+ yüzde 10)

- Citigroup CEO’su Jane Fraser: 42 milyon dolar (+ yüzde 22)

- Bank of America CEO’su Brian Moynihan: 41 milyon dolar (+ yüzde 17)

- Wells Fargo CEO’su Charlie Scharf: 40 milyon dolar (+yüzde 28)

CEO MAAŞLARININ BÜYÜK KISMI BONUS VE HİSSE

Aslında bankaların CEO'larına sembolik denilebilecek kadar düşük ücretler veriliyor. Prim ve bonus sistemi işin içine dahil edildiğinde bankaların karlılık oranlarına bağlı olarak CEO maaşları milyon dolarlara fırlıyor. Asıl kazanç performansa bağlı bonuslar ve hisse ödüllerinden geliyor.

Bu ödüller şu kriterlere bağlı olarak belirleniyor:

- Hisse başına kazanç

- Özsermaye kârlılığı

- Hisse performansı

- Toplam yatırımcı getirisi

FİNANS KRİZİ KAPIDA MI?

2008 finans krizinden önce de banka CEO’ları yüksek maaşlar alıyordu. Ancak kriz sonrası zararların büyük kısmını yatırımcılar ve devlet üstlenmişti. CEO maaşlarının yeniden gündeme gelmesinin ardından 2008 krizinin yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor. Ancak bankalar, günümüz koşullarının 2008'den çok farklı olduğunu savunuyor:

- Maaşların büyük bölümü hisse bazlı ve yıllara yayılıyor

- Hatalı yönetim durumunda maaş geri alınabiliyor

- Bonuslar risk yönetimi kriterlerine de bağlı