Bankalar krediyi kıstı müteahhitler sahaya indi: Konutta faizsiz vade savaşı

24/36/48 Ay Vade ve Sıfır Faiz: Yüzde 30 veya 50 peşinat veren alıcılara, kalan tutar şirket bünyesinde 24 ile 48 ay arasında sıfır faiz veya yüzde 1,5 gibi piyasanın çok altında oranlarla vadelendiriliyor.

Peşinat erteleme: Nakit birikimi olmayan ancak aylık ödeme gücü olan vatandaşlar için peşinat tutarı konut teslimine ya da 1 yıl sonrasına öteleniyor.