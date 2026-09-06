Yüksek faiz oranları ve banka kredi kısıtlamaları yüzünden durma noktasına gelen emlak sektöründe, konut üreticileri alternatif finansman formüllerini hayata geçirdi.
Bankalar krediyi kıstı müteahhitler sahaya indi: Konutta faizsiz vade savaşı
Banka kredilerinin durma noktasına gelmesiyle daralan konut sektöründe müteahhitler, kâr marjlarından feragat ederek sıfır faizli vade, peşinat erteleme ve teslimde taksit gibi alternatif finansman modelleriyle dev bir kampanya yarışı başlattı.Kaynak: Diğer
Kar marjlarından fedakarlık gösteren yapımcılar; şirket içi faizsiz vade seçenekleri, ertelenmiş peşinatlar ve konut tesliminde taksit kolaylıklarıyla hem ev sahibi olmak isteyenlere destek oluyor hem de iki yüz altmış alt sektörü destekleyen üretim mekanizmalarının işlemesini sağlıyor.
Memurlar net'in haberine göre, konut kredisi maliyetlerinin tarihi zirvelere tırmanması ve bankaların kredi verme süreçlerini durdurma aşamasına getirmesi gayrimenkul sektöründe büyük bir sermaye daralmasına neden olurken, inşaat firmaları üretim zincirinin durmaması için inisiyatif alıyor. Yeni projeler için finansman yaratmak ve durgunlaşan satışları canlandırmak amacıyla konut sektörü aktörleri, alanının en geniş çaplı kampanya dönemini başlatmış durumda.
Finansman erişimindeki zorluğu kendi öz sermayeleriyle aşmaya çalışan firmalar, kar marjlarından büyük oranda feragat ederek alıcılara şirket bünyesinde sıfır faizli ve uzun vadeli ödeme planları sunmaya başladı.
Bu stratejik hamle, sadece ev sahibi olma hayali kuran vatandaş için bir can simidi olmakla kalmıyor, aynı zamanda piyasada tıkanma noktasına gelen satış trafiğini açarak konut üretiminin kesintisiz sürmesini güvence altına alıyor.
Geliştiricilerin üstlendiği bu ciddi finansman yükünün arka planında ise yalnızca konut satma hedefi değil, devasa bir ekonomik ekosistemi ayakta tutma mecburiyeti var. İnşaat sektörü; demirden çimentoya, cam sanayisinden mobilyaya kadar kendisine doğrudan bağlı 260 farklı alt sektörü besleyerek ülke ekonomisinin lokomotifi görevini üstleniyor.
Müteahhitlerin faiz maliyetlerini sırtlanarak sunduğu bu cazip kampanyalar, hem yeni şantiyelerin kurulmasına zemin hazırlıyor hem de yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan geniş tedarik zincirinin kilitlenmesini engelliyor. Sektör temsilcilerinin zorlu ekonomik şartlarda inisiyatif alarak gösterdiği bu fedakarlık, daralan piyasalara rahat bir nefes aldırırken, arzın devamlılığını sağlayarak ileride yaşanabilecek daha büyük bir konut krizinin de önüne geçiyor.
24/36/48 Ay Vade ve Sıfır Faiz: Yüzde 30 veya 50 peşinat veren alıcılara, kalan tutar şirket bünyesinde 24 ile 48 ay arasında sıfır faiz veya yüzde 1,5 gibi piyasanın çok altında oranlarla vadelendiriliyor.
Peşinat erteleme: Nakit birikimi olmayan ancak aylık ödeme gücü olan vatandaşlar için peşinat tutarı konut teslimine ya da 1 yıl sonrasına öteleniyor.
Ara ödemeli (Balon) sistem: Aylık taksitleri düşük tutmak isteyenler için, her 6 ayda bir veya yılda bir kez toplu "ara ödeme" yapılarak aylık yük hafifletiliyor.
Taksiti teslimde başlatma: "Hem kira hem taksit ödeyemem" diyen alıcılar için, ev inşaat halindeyken sadece peşinat alınıyor, taksitler ise anahtar tesliminden sonra başlıyor.
Düşük peşinat oranları: Normalde yasal olarak banka kredilerinde istenen yüksek peşinat oranları, şirket içi sözleşmelerde yüzde 10 veya yüzde 20 seviyelerine kadar çekilerek giriş kolaylaştırılıyor.