Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 250 bin liranın geri ödemesi ne kadar?

Bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Yüksek enflasyon karşısında nakit bulamayan vatandaş, kredi için bankaların kapısını çalıyor. 250 bin lira kredinin faiz oranları bankadan bankaya değişiyor.

250 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödeme tutarı vatandaşı en çok düşündüren konulardan birisi. Bankaların faiz oranlarında ise 2 kata yakın fark ortaya çıkıyor. İşte 250 bin liralık kredinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları...

Banka: QNB

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %5,39
Aylık Taksit Tutarı: 31.074 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 374.288 TL

Banka: Akbank

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit Tutarı: 29.712 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 357.951 TL

Banka: Türkiye Finans

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit Tutarı: 28.534 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 343.858 TL

Banka: N Kolay

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit Tutarı: 28.534 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 343.492 TL

Banka: Şekerbank

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %3,87
Aylık Taksit Tutarı: 28.255 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 340.505 TL

Banka: ING

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit Tutarı: 27.957 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 337.007 TL

Banka: Ziraat Dinamik

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit Tutarı: 27.894 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 336.048 TL

Banka: Enpara.com

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit Tutarı: 27.894 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 335.012 TL

Banka: DenizBank

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit Tutarı: 27.720 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 334.070 TL

Banka: Yapı Kredi

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit Tutarı: 27.474 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 321.132 TL

Banka: Cepteteb

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit Tutarı: 27.474 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 321.132 TL

Banka: getirfinans

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit Tutarı: 27.270 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 328.530 TL

Banka: Alternatif Bank

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit Tutarı: 27.067 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 326.305 TL

Banka: Garanti BBVA

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit Tutarı: 27.067 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 326.252 TL

Banka: ING

Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit Tutarı: 27.067 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 326.065 TL

Kaynak: Ekonomi Servisi
