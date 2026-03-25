Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 250 bin liranın geri ödemesi ne kadar?

250 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödeme tutarı vatandaşı en çok düşündüren konulardan birisi. Bankaların faiz oranlarında ise 2 kata yakın fark ortaya çıkıyor. İşte 250 bin liralık kredinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları...
Bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Yüksek enflasyon karşısında nakit bulamayan vatandaş, kredi için bankaların kapısını çalıyor. 250 bin lira kredinin faiz oranları bankadan bankaya değişiyor.Aykut Metehan
Banka: QNB
Kredi Tutarı: 250.000 TL
Faiz Oranı: %5,39
Aylık Taksit Tutarı: 31.074 TL
Vade: 12 Ay
Toplam Geri Ödeme: 374.288 TL
Banka: Akbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit Tutarı: 29.712 TL
Toplam Geri Ödeme: 357.951 TL
Banka: Türkiye Finans
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit Tutarı: 28.534 TL
Toplam Geri Ödeme: 343.858 TL
Banka: N Kolay
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit Tutarı: 28.534 TL
Toplam Geri Ödeme: 343.492 TL
Banka: Şekerbank
Faiz Oranı: %3,87
Aylık Taksit Tutarı: 28.255 TL
Toplam Geri Ödeme: 340.505 TL
Banka: ING
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit Tutarı: 27.957 TL
Toplam Geri Ödeme: 337.007 TL
Banka: Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit Tutarı: 27.894 TL
Toplam Geri Ödeme: 336.048 TL
Banka: Enpara.com
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit Tutarı: 27.894 TL
Toplam Geri Ödeme: 335.012 TL
Banka: DenizBank
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit Tutarı: 27.720 TL
Toplam Geri Ödeme: 334.070 TL
Banka: Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit Tutarı: 27.474 TL
Toplam Geri Ödeme: 321.132 TL
Banka: Cepteteb
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit Tutarı: 27.474 TL
Toplam Geri Ödeme: 321.132 TL
Banka: getirfinans
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit Tutarı: 27.270 TL
Toplam Geri Ödeme: 328.530 TL
Banka: Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit Tutarı: 27.067 TL
Toplam Geri Ödeme: 326.305 TL
Banka: Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit Tutarı: 27.067 TL
Toplam Geri Ödeme: 326.252 TL
Banka: ING
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit Tutarı: 27.067 TL
Toplam Geri Ödeme: 326.065 TL