Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri vatandaşların nakit ihtiyacını artırırken, bankalar yeni müşteri kazanmak için faizsiz kredi kampanyalarını genişletmeye devam ediyor. Birçok banka, belirli şartları sağlayan müşterilerine 100 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi ve nakit avans imkânı sunuyor.
Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu: Tek şartla 100 bin TL hesapta
Bankalar arasındaki müşteri yarışı hız kazandı. Birçok banka, yeni müşterilere özel 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap fırsatları sunuyor. İşte sıfır faizli finansman sağlayan bankalar ve dikkat çeken kampanyalar...Mina Kaymakçı
FAİZSİZ FİNANSMAN KAMPANYALARI
Maliyetsiz finansman seçenekleri, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacı bulunan tüketiciler için önemli avantaj sağlıyor. Bankaların sunduğu kampanyalar kapsamında faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap limitleri bir araya getirilerek toplamda 100 bin TL’ye kadar destek verilebiliyor.
100 BİN TL’YE KADAR FAİZSİZ DESTEK
DenizBank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunarken, buna ek olarak 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans ve 10 bin TL’ye kadar taksitli kurtaran hesap imkânı sağlıyor. Böylece toplam destek tutarı 100 bin TL’ye ulaşıyor.
Garanti BBVA da 3 ay vadeli ve yüzde 0 faizli olmak üzere 100 bin TL’ye kadar kredi fırsatı sunan bankalar arasında yer alıyor.
Türkiye İş Bankası ise 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans ve 30 bin TL’ye kadar ek hesap limitiyle toplam 55 bin TL’ye kadar faizsiz finansman desteği veriyor.
HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?
Albaraka Türk, 40 bin TL’ye kadar hoş geldin finansmanı ve 60 bin TL’ye kadar vade farksız taksitli alışveriş desteğiyle toplam 100 bin TL’ye kadar faizsiz imkân sağlıyor.
Akbank, 12 ay vadeli 45 bin TL krediye ek olarak 25 bin TL taksitli nakit avansı sıfır faizle sunuyor.
QNB, 25 bin TL kredi ve 25 bin TL taksitli nakit avansla toplam 50 bin TL’lik faizsiz finansman fırsatı veriyor.
Türkiye Finans, 3 ay vadeli 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç finansmanını finansman oranı olmadan müşterilerine sunuyor.
CEPTETEB ise 25 bin TL’ye kadar 3 ay vadeli taksitli nakit avans kampanyasıyla dikkat çekiyor.