Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu: Tek şartla 100 bin TL hesapta

100 BİN TL’YE KADAR FAİZSİZ DESTEK

DenizBank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunarken, buna ek olarak 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans ve 10 bin TL’ye kadar taksitli kurtaran hesap imkânı sağlıyor. Böylece toplam destek tutarı 100 bin TL’ye ulaşıyor.