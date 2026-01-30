Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün net karı aralık ayında 97 milyar 338 milyon TL’ye yükseldi. Bir önceki ayda net kar 91 milyar 209 milyon TL düzeyinde bulunuyordu.

Sektörün 2025 Ocak-Aralık dönemini kapsayan toplam net karı ise, 940 milyar 183 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu tutar, önceki yılın aynı dönemindeki 842 milyar 845 milyon TL’nin üzerinde yer aldı.

KREDİLERİN TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI ARTTI

Kredilerin takibe dönüşüm oranı, aralık ayı sonu itibarıyla %2,47’ye yükselirken, önceki dönemde bu oran %2,43 seviyesindeydi. Bankacılık sektörünün özkaynakları aynı dönemde 4 trilyon 155,6 milyar TL’ye çıktı. Önceki ay özkaynaklar 3 trilyon 919,9 milyar TL olarak kaydedilmişti.

Mevduat hacmi aralık sonu itibarıyla 27 trilyon 226,3 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki ay mevduat tutarı 26 trilyon 69,6 milyar TL düzeyindeydi. Krediler ise aynı dönemde 23 trilyon 128,0 milyar TL’ye ulaştı. Önceki ay kredi hacmi 22 trilyon 174,5 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Sektörün aktif toplamı aralık ayı sonunda, 46 trilyon 946,8 milyar TL’ye yükselirken, önceki ay bu tutar 44 trilyon 967,7 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Sermaye yeterliliği standart oranı da %19,69’a çıkarak önceki dönemdeki %19,20’nin üzerine yükseldi.