Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 25 Eylül ile biten haftaya ilişkin haftalık bültenini yayımladı. Verilere göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 164 milyar 595 milyon lira artış kaydederek 28 trilyon 237 milyar 686 milyon liradan 28 trilyon 402 milyar 282 milyon liraya tırmandı.

Aynı dönemde bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 122 milyar 81 milyon lira artarak 32 trilyon 553 milyar 270 milyon liradan 32 trilyon 675 milyar 352 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI ARTIŞTA

Tüketici kredilerinin tutarı söz konusu haftada 34 milyar 253 milyon lira artışla 3 trilyon 485 milyar 459 milyon lira seviyesine yükseldi. Tüketici kredilerinin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Konut Kredileri: 838 milyar 850 milyon lira

Taşıt Kredileri: 42 milyar 375 milyon lira

İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 604 milyar 234 milyon lira

Taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 249 milyon lira artarak 4 trilyon 283 milyar 287 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 23 milyar 576 milyon liralık yükselişle 3 trilyon 463 milyar 851 milyon lira düzeyine ulaştı. Bireysel kredi kartı borçlarının 1 trilyon 341 milyar 67 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 122 milyar 784 milyon lirasını ise taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE ÖZ KAYNAK DURUMU

Sektörün takipteki alacakları, 25 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 11 milyar 305 milyon lira artarak 887 milyar 804 milyon liraya geriledi. Bu alacakların 668 milyar 414 milyon liralık kısmına özel karşılık ayrıldığı bildirildi.

Bankacılık sektörünün yasal öz kaynakları ise aynı dönemde 86 milyar 126 milyon lira artarak 6 trilyon 142 milyar 471 milyon lira seviyesine ulaştı.