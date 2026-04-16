Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 10 Nisan haftasına ilişkin haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımladı. Veriler, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüş eğiliminin devam ettiğini ve sektördeki kredi ile mevduat hacimlerinde önemli hareketlilikler yaşandığını ortaya koydu.

KKM’DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR: TOPLAM MEVDUATTAKİ PAYI YÜZDE 0,01

Bankacılık sektöründe uzun süredir devam eden KKM hesaplarından çıkış süreci hız kesmeden sürüyor. Son verilere göre KKM bakiyesi geçen hafta 13 milyon lira azalarak 1 milyar 502 milyon liraya geriledi. Bu düşüşle birlikte, KKM'nin toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 0,01 seviyesine kadar indi.

SEKTÖRDE KREDİ HACMİ 25 TRİLYONU AŞTI

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 10 Nisan itibarıyla güçlü bir büyüme gösterdi. Bir önceki haftaya göre 222 milyar 316 milyon liralık artışla toplam kredi hacmi 25 trilyon 124 milyar 222 milyon liraya ulaştı.

Toplam mevduat tarafında da benzer bir büyüme gözlemlendi. Bankalar arası mevduatlar dahil olmak üzere sektördeki toplam mevduat, 68 milyar 696 milyon liralık artışla 28 trilyon 291 milyar 55 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KART HARCAMALARINDA SON DURUM

Tüketici kredileri, vatandaşların finansmana erişimiyle birlikte yükselişini sürdürdü. BDDK verilerine göre tüketici kredileri 12 milyar 734 milyon liralık artışla 3 trilyon 172 milyar 12 milyon liraya çıktı. Kredi türlerine göre detaylar ise şu şekilde:

Konut Kredileri: 752 milyar 738 milyon lira

Taşıt Kredileri: 45 milyar 607 milyon lira

İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 373 milyar 667 milyon lira

Bireysel kredi kartı borçlarında ise yüzde 0,7 oranında bir artış kaydedilerek toplam 3 trilyon 32 milyar 767 milyon lira seviyesine ulaşıldı. Bu borçların 1 trilyon 149 milyar lirası taksitli, 1 trilyon 883 milyar lirası ise taksitsiz işlemlerden oluştu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Sektörün finansal istikrarını gösteren yasal öz kaynaklarda da artış izlendi. Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 231 milyon lira artışla 5 trilyon 544 milyar 282 milyon liraya yükseldi.

Öte yandan, takipteki alacaklar tarafında sınırlı bir artış gözlemlendi. Takipteki alacak miktarı geçen haftaya göre 6 milyar 58 milyon lira artarak 688 milyar 632 milyon lira seviyesine gelirken, bu alacaklar için ayrılan özel karşılık miktarı 520 milyar 426 milyon lira olarak kaydedildi.