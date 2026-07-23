Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, sektörün toplam mevduatı haftalık bazda yüzde 1,4 artış kaydetti.

Aynı dönemde Türk lirası cinsi mevduat yüzde 2,1 yükselerek 17 trilyon 639 milyar 840 milyon 198 bin liraya çıkarken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,9 artışla 10 trilyon 320 milyar 582 milyon 151 bin liraya ulaştı.

Bankalardaki toplam YP mevduatı 259 milyar 216 milyon dolar olurken, bunun 220 milyar 103 milyon doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında toplandı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin YP mevduatında 5 milyar 259 milyon dolarlık artış gerçekleşti.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE DÜŞÜŞ

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri ise geçen hafta yüzde 1,1 azalarak 6 trilyon 591 milyar 556 milyon 474 bin liraya geriledi. Bu tutarın 807 milyar 370 milyon 71 bin lirası konut, 41 milyar 303 milyon 282 bin lirası taşıt, 2 trilyon 515 milyar 211 milyon 345 bin lirası ihtiyaç kredileri ve 3 trilyon 227 milyar 671 milyon 776 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

KREDİ HACMİ GERİLEDİ

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de düşüş gösterdi. TCMB dahil toplam kredi hacmi, 17 Temmuz haftasında 72 milyar 344 milyon 3 bin lira azalarak 26 trilyon 47 milyar 377 milyon 797 bin liraya indi.

Açıklanan veriler, bankacılık sektöründe mevduat artışının sürdüğünü ancak kredi tarafında daralma yaşandığını ortaya koydu.