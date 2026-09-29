Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ağustos ayına ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporunu yayımladı.

Rapora göre, Türk bankacılık sektörünün ağustos ayında aktif büyüklüğü 55 trilyon 743 milyar 429 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2025 yılı sonuna göre 8 trilyon 796 milyar 631 milyon lira arttı.

Sektörün dönem net karı ise 676 milyar 307 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

KREDİLER 28,1 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, ağustosta 28 trilyon 156 milyar 437 milyon lira oldu. Menkul değerler toplamı ise 7 trilyon 957 milyar 48 milyon lira olarak gerçekleşti.

2025 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 18,7, krediler toplamı yüzde 21,7 ve menkul değerler toplamı yüzde 13,5 arttı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,92 oldu.

MEVDUAT 32,1 TRİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı olan mevduat, 2025 yılı sonuna göre yüzde 18,1 artarak 32 trilyon 157 milyar 64 milyon liraya ulaştı.

ÖZ KAYNAKLAR 4,7 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı da geçen yılın sonuna göre yüzde 14,8 artış göstererek 4 trilyon 771 milyar 159 milyon liraya çıktı.

Ağustos itibarıyla sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçti.