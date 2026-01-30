Nijerya’da bir bankanın yaptığı büyük hata, ilginç bir mahkeme kararına dönüştü. First Bank isimli banka, müşterisi Ojo Eghosa Kingsley’in hesabına yanlışlıkla yaklaşık 1 milyon dolar değerinde para yatırdı.

Bankanın hatayı fark edip paranın geri ödenmesini istemesine rağmen Kingsley’in parayı iade etmediği, aksine büyük kısmını harcadığı belirtildi. Bunun üzerine ülkenin mali suçlarla mücadele kurumu devreye girerek soruşturma başlattı.

Mahkeme, Kingsley hakkında yanlış yatırılan parayı geri ödemeyi reddetmek suçlamasıyla karar verdi. Edo Eyaleti Yüksek Mahkemesi, sanığa bir yıl hapis cezası veya para cezası seçeneklerinden birini sundu. Haberlere göre Kingsley’in geri ödeme yapmaması nedeniyle hapis cezası kesinleşti.

Kararda ayrıca yanlışlıkla yatırılan paranın kalan kısmının bankaya geri ödenmesine hükmedildi.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar “böyle bir parayı kim geri verir ki?” yorumlarıyla tartışmayı büyüttü.