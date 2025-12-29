Bankada bir miktar parası olan vatandaş parasını değerlendirmek için yatırım araçlarına yöneliyor. Bu noktada parayı değerlendirmek için yatırımcılar mevduat faizlerine yöneliyor. Yeni yıl öncesi mevduat faizleri artmaya başladı.

FAİZLER DÜŞTÜ, MEVDUATLAR ARTMAYA BAŞLADI

Merkez Bankası, temmuz ayından itibaren politika faizinde 650 bazlık bir indirime gitti. Bu indirim ile faiz 39,5’ten yüzde 38’e düştü. Bu düşüş ardından altın ve gümüşte yaşanan rekorların ardından bankada parası olanlar yatırımlarının getirisini merak etmeye başladı.

Yeni yıl öncesinde bankalarda mevduat faizleri yükselişe geçmiş durumda. Ortalama olarak yüzde 38-47 aralığındaki mevduat faizi oranları özellikle bazı özel bankalarda yüzde 50 seviyelerine kadar yükseldi.

Kampanyalı oranlarda seviye yüzde 45,5 – yüzde 47,5 olurken, özel bankalarda ortalama yüzde 40 ila 45 arasında değişiyor. Katılım bankalarında kar payı ise yüzde 38 ila 42 arasında değişiyor.

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

Mevduat faizinde 100 bin TL parası olanlar yüzde 45 faizle 32 gün sonunda 3 bin 750 TL, 250 bin TL’si olanlar ise 9 bin 375 TL kazanmış olacak. 500 bin TL’si olan yüzde 45 faizle ayda 18 bin 750 TL, 1 milyon TL’si olan ise ayda 37 bin 500 TL elde edecek.

Banka banka 1 milyon TL’nin getirisi:

Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 32,50

Net Kazanç: 35.260,28 TL

Vade Sonu Tutar: 1.535.260,28 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 39,00

Net Kazanç: 42.312,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.542.312,33 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,50

Net Kazanç: 42.854,80 TL

Vade Sonu Tutar: 1.542.854,80 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Kazanç: 43.397,26 TL

Vade Sonu Tutar: 1.543.397,26 TL

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 40,50

Net Kazanç: 43.939,72 TL

Vade Sonu Tutar: 1.543.939,72 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 43,00

Net Kazanç: 46.652,06 TL

Vade Sonu Tutar: 1.546.652,06 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,00

Net Kazanç: 46.652,06 TL

Vade Sonu Tutar: 1.546.652,06 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net Kazanç: 47.736,98 TL

Vade Sonu Tutar: 1.547.736,98 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Kazanç: 48.821,92 TL

Vade Sonu Tutar: 1.548.821,92 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Kazanç: 48.821,92 TL

Vade Sonu Tutar: 1.548.821,92 TL

Burgan Bank

Faiz Oranı: Yüzde 47,00

Net Kazanç: 50.991,78 TL

Vade Sonu Tutar: 1.550.991,78 TL