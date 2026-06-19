Yıllar önce Tekstilbank'ı satın alarak Türk bankacılık sektörüne hızlı bir giriş yapan, dünyanın en büyük bankalarından Çin merkezli ICBC, Türkiye'deki hizmet ağında radikal bir strateji değişikliğine gidiyor.
Banka devi Türkiye’den çekiliyor: Tüm ATM’lerini kapatıyor
Çinli banka devi ICBC, Türkiye'den tamamen çekiliyor. Türkiye genelindeki kendi ATM'lerini tamamen devre dışı bırakma kararı aldı. Peki para çekme işlemleri nasıl olacak?Kaynak: Haber Merkezi
Kurumsal finansman ve dev projelere sağladığı büyük ölçekli kredilerle tanınan banka, Türkiye genelindeki kendi ATM'lerini tamamen devre dışı bırakma kararı aldı.
Türkiye genelinde 19 şubesi bulunan dev banka, bireysel müşterilerinin alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirecek bir hamle yaptı.
Fiziksel ATM operasyonlarını sonlandıran ICBC, odağını tamamen dijital kanallara ve mobil bankacılığa kaydırdı. Kendi ATM'lerini kaldıran banka, müşterilerinin mağduriyet yaşamaması adına "diğer banka ATM'leri" üzerinden yeni bir sistem geliştirdi.
Yeni düzenleme kapsamında ICBC müşterileri, nakit ihtiyaçları ve diğer ATM işlemleri için Türkiye genelindeki diğer tüm bankaların ATM'lerini kullanmaya devam edebilecek.
Ancak bu işlemlerin ücretsiz (komisyonsuz) bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bankanın getirdiği yenilikçi bir şart bulunuyor: Mobil bankacılığı aktif kullanmak.
Müşteriler, diğer banka ATM'lerinde işlem ücreti ödememek için ICBC mobil şube uygulamasına düzenli olarak giriş yapmak zorunda.
Mobil bankacılık uygulamasına yapılan her başarılı giriş, müşteriye Türkiye'deki tüm farklı banka ATM'lerinden 30 gün boyunca ücretsiz işlem yapma hakkı kazandıracak.
Bu hamle ile ICBC'nin, hem ATM ağının yarattığı ağır operasyonel maliyetlerden kurtulmayı hem de mobil uygulama kullanım oranlarını ciddi şekilde artırmayı hedeflediği belirtiliyor.