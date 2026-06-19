Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Banka devi Türkiye’den çekiliyor: Tüm ATM’lerini kapatıyor

Banka devi Türkiye’den çekiliyor: Tüm ATM’lerini kapatıyor

Çinli banka devi ICBC, Türkiye'den tamamen çekiliyor. Türkiye genelindeki kendi ATM'lerini tamamen devre dışı bırakma kararı aldı. Peki para çekme işlemleri nasıl olacak?

Kaynak: Haber Merkezi
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Banka devi Türkiye’den çekiliyor: Tüm ATM’lerini kapatıyor - Resim: 1

Yıllar önce Tekstilbank'ı satın alarak Türk bankacılık sektörüne hızlı bir giriş yapan, dünyanın en büyük bankalarından Çin merkezli ICBC, Türkiye'deki hizmet ağında radikal bir strateji değişikliğine gidiyor.

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Banka devi Türkiye’den çekiliyor: Tüm ATM’lerini kapatıyor - Resim: 2

Kurumsal finansman ve dev projelere sağladığı büyük ölçekli kredilerle tanınan banka, Türkiye genelindeki kendi ATM'lerini tamamen devre dışı bırakma kararı aldı.

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Banka devi Türkiye’den çekiliyor: Tüm ATM’lerini kapatıyor - Resim: 3

Türkiye genelinde 19 şubesi bulunan dev banka, bireysel müşterilerinin alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirecek bir hamle yaptı.

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Banka devi Türkiye’den çekiliyor: Tüm ATM’lerini kapatıyor - Resim: 4

Fiziksel ATM operasyonlarını sonlandıran ICBC, odağını tamamen dijital kanallara ve mobil bankacılığa kaydırdı. Kendi ATM'lerini kaldıran banka, müşterilerinin mağduriyet yaşamaması adına "diğer banka ATM'leri" üzerinden yeni bir sistem geliştirdi.

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Banka devi Türkiye’den çekiliyor: Tüm ATM’lerini kapatıyor - Resim: 5

Yeni düzenleme kapsamında ICBC müşterileri, nakit ihtiyaçları ve diğer ATM işlemleri için Türkiye genelindeki diğer tüm bankaların ATM'lerini kullanmaya devam edebilecek.

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Banka devi Türkiye’den çekiliyor: Tüm ATM’lerini kapatıyor - Resim: 6

Ancak bu işlemlerin ücretsiz (komisyonsuz) bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bankanın getirdiği yenilikçi bir şart bulunuyor: Mobil bankacılığı aktif kullanmak.

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Banka devi Türkiye’den çekiliyor: Tüm ATM’lerini kapatıyor - Resim: 7

Müşteriler, diğer banka ATM'lerinde işlem ücreti ödememek için ICBC mobil şube uygulamasına düzenli olarak giriş yapmak zorunda.

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Banka devi Türkiye’den çekiliyor: Tüm ATM’lerini kapatıyor - Resim: 8

Mobil bankacılık uygulamasına yapılan her başarılı giriş, müşteriye Türkiye'deki tüm farklı banka ATM'lerinden 30 gün boyunca ücretsiz işlem yapma hakkı kazandıracak.

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Banka devi Türkiye’den çekiliyor: Tüm ATM’lerini kapatıyor - Resim: 9

Bu hamle ile ICBC'nin, hem ATM ağının yarattığı ağır operasyonel maliyetlerden kurtulmayı hem de mobil uygulama kullanım oranlarını ciddi şekilde artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

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Banka devi Türkiye’den çekiliyor: Tüm ATM’lerini kapatıyor - Resim: 10
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