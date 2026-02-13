İngiltere’nin dev bankaları arasında yer alan NatWest’in CEO’su Paul Thwaite, toplam yıllık kazancı dudak uçuklattı. Thwaite, bonuslardaki büyük artışın etkisiyle 6,6 milyon sterline (392 milyon TL) yıllık kazanca ulaştı.

NatWest tarafından açıklanan verilerde CEO Paul Thwaite’in maaşındaki artışın temel nedeni, yeni ücretlendirme politikası ve performans odaklı bonus sistemi olduğu aktarıldı.

Thwaite, finans sektöründe üst düzey yöneticilerin yüksek ücret aldığını belirterek, ödül ile performans arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyledi.

Bu artış, NatWest’in 2025 mali yılında elde ettiği güçlü finansal performansıyla paralel oldu.

Banka, söz konusu dönemde 7,7 milyar sterlin kâr açıklayarak, bir önceki yılki 6,2 milyar sterlinlik seviyeyi önemli ölçüde aştı.

7,7 MİLYON STERLİNLİK KAZANÇ

Yeni ücretlendirme politikası kapsamında CEO’nun maksimum yıllık bonus oranı, taban maaşın yüzde 100’ünden yüzde 150’sine getirildi. Bu değişiklikler ile Thwaite’in kazancını 2006 yılında eski CEO Fred Goodwin’in aldığı 7,7 milyon sterlinlik seviyeye geldi.

Avrupa Birliği döneminde banker bonusları maaşın yüzde 100’ü ile sınırlandırılırken, hissedar onayıyla bu oran en fazla yüzde 200’e çıkabiliyor.