Hukuk büroları ve varlık şirketleri tehdit-hakaretle telefon tacizi yapıyor; tüketici örgütleri 36 ay vadeli yapılandırma talep ediyor.

Hayat pahalılığı ve düşen gelirler milyonlarca kişiyi borç sarmalına sürükledi. BDDK’nın 9 Ocak verilerine göre takipteki bireysel kredi ve kredi kartı borçları bir yılda yüzde 108 artarak 248 milyar lirayı aştı. UYAP istatistikleri ise yılın ilk 20 gününde 545 bin yeni icra dosyası açıldığını, toplam açık dosya sayısının 24 milyonu geçtiğini ortaya koydu.

Borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, icra aşamasına gelmeden bankaların yetkilendirdiği bazı hukuk büroları ve varlık yönetim şirketlerinin telefon tacizine maruz kalıyor. Tüketici örgütlerine göre günün her saatinde yapılan aramalarda hakaret ve “hapse girersin” gibi hukuki karşılığı olmayan tehditler kullanılıyor.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, uygulamaların açık bir hukuk ihlali olduğunu belirterek, banka borçlarının toplumsal bir soruna dönüştüğünü vurguladı. Deniz, borçların TÜFE oranında faizle 36 ay vadeli yapılandırılması için yasal düzenleme çağrısı yaptı.