Banka borçları rekor kırdı: 50 günde bakın kaç kişi icralık oldu

BORÇ ARTIŞI ALARM VERİYOR

2 Ocak 2026'da toplam borç 6 trilyon 72 milyar 490 milyon TL seviyesindeyken, yalnızca bir buçuk ayda 242 milyar 818 milyon TL'lik artış yaşandı. Gürer, bu tablonun borç sarmalının devam ettiğini gösterdiğini vurguladı. 2025 sonunda vatandaşların ödediği faiz miktarı ise bireysel kredilerde 719 milyar 879 milyon TL, kredi kartlarında 502 milyar 343 milyon TL olmak üzere toplam 1 trilyon 222 milyar 222 milyon TL'ye ulaştı.