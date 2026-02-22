Ömer Fethi Gürer vatandaşların bankalara olan borçlarıyla ilgili "Dakikada 21 yeni icra dosyası açılıyor, 2026'nın ilk 50 gününde 1,5 milyon kişi icralık oldu" diyerek ekonomik krize dikkat çekti.Gürer'in açıklamalarına göre, 13 Şubat 2026 itibarıyla vatandaşların bankalara olan kredi ve kredi kartı borçları 5 trilyon 948 milyar 456 milyon TL'ye ulaştı.
Banka borçları rekor kırdı: 50 günde bakın kaç kişi icralık oldu
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de vatandaşların bankalara olan borç yükünün hızla arttığını ve icra dosyalarında patlama yaşandığını açıkladı. 50 günde 1.5 milyon kişi icralık oldu.Derleyen: Dilek Taşdemir
Buna takipteki borçlar (265 milyar 852 milyon TL) ve varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlar (101 milyar TL) eklendiğinde bankalara toplam borç miktarı 6 trilyon 315 milyar 308 milyon TL'ye çıkıyor.
BORÇ ARTIŞI ALARM VERİYOR
2 Ocak 2026'da toplam borç 6 trilyon 72 milyar 490 milyon TL seviyesindeyken, yalnızca bir buçuk ayda 242 milyar 818 milyon TL'lik artış yaşandı. Gürer, bu tablonun borç sarmalının devam ettiğini gösterdiğini vurguladı. 2025 sonunda vatandaşların ödediği faiz miktarı ise bireysel kredilerde 719 milyar 879 milyon TL, kredi kartlarında 502 milyar 343 milyon TL olmak üzere toplam 1 trilyon 222 milyar 222 milyon TL'ye ulaştı.
Bu rakam, 2024'e göre yüzde 42'lik bir artış anlamına geliyor.Gürer, "Vatandaşın cebinden çıkan 1 trilyon liralık faiz, birçok bakanlığın bütçesini aşıyor. İnsanlar borç batağında ezilirken, bankalar 2025'te 940 milyar 183 milyon TL kar açıkladı" diye konuştu.
KREDİ KULLANAN SAYISI 43,6 MİLYONA ÇIKTI
2025'te bireysel kredi kullanan kişi sayısı 1,8 milyon artarak 43,6 milyona yükseldi. Ortalama kredi bakiyesi ise 136 bin TL oldu. Gürer, bu durumun asgari ücretliler için yıllık gelirin büyük kısmını yuttuğunu belirtti. Aynı yıl, 2 milyon 114 bin 107 kişi borçlarını ödeyemediği için takibe alındı; bu sayı 2024'e göre 254 bin artış gösterdi. Güncel takipteki kişi sayısı ise 4 milyon 207 bin 174'e ulaştı.
21 Şubat 2026 itibarıyla yeni icra dosyası sayısı 1 milyon 539 bin 602'ye, derdest dosya sayısı ise 24 milyon 295 bin 54'e yükseldi. Bir yılda derdest dosyalarda yüzde 7,7'lik (1 milyon 737 bin) artış yaşandı. Gürer, "Her dosya bir aileyi, esnafı veya işçiyi temsil ediyor. 982 araç ve 1094 daire satışa çıkarıldı; insanlar evlerini, arabalarını kaybediyor" ifadelerini kullandı.
İCRA DOSYALARINDA PATLAMA
Gürer, ekonomik sorunların enflasyonla sınırlı olmadığını belirterek, "6,3 trilyon liralık borç, 1,2 trilyon faiz, 4,2 milyon takibe düşen kişi ve 24 milyon icra dosyası gerçek krizi gösteriyor. Gelir artmadan, üretim güçlenmeden bu düzen değişmez. Bankaların kar rekoru kırdığı bu sistemi değiştireceğiz; insanca, hakça bir düzen kuracağız" dedi.