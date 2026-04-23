Bangladeş, başkent Dakka'daki İran Büyükelçiliği üzerinden Iran’a acil tıbbi malzeme yardımı ulaştırdı.

Dhaka Tribune gazetesinin, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre yardımın detaylarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşılmadı.

YARDIM KIZILAY ARACILIĞIYLA TESLİM EDİLDİ

Tıbbi malzeme desteğinin, Bangladesh Red Crescent Society aracılığıyla İran’ın Dakka Büyükelçiliğine teslim edildiği bildirildi.

Yardımın, Başbakan Tarık Rahman’ın talimatıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

“BÖLGEDEKİ KAYIPLAR ENDİŞE VERİCİ”

Teslim töreninde konuşan Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Nazrul Islam, Orta Doğu’da yaşanan can kayıplarından duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

İslam, Bangladeş’in barıştan yana tutumunu vurgulayarak, mevcut krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

İRAN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Celil Rahimi Cihanabadi ise iki ülke arasındaki dostane ilişkilere dikkat çekerek, yapılan yardım nedeniyle Bangladeş hükümetine teşekkür etti.

Yetkililer, gönderilen tıbbi yardımın içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadığını belirtti.