Bangladeş'te şiddetli yağışların etkili olduğu 7 bölgede yıldırım isabet etmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel Prothom Alo gazetesinin haberine göre, ülkede bir haftadan uzun süredir etki gösteren sıcak hava dalgasının ardından şiddetli yağışlar başladı.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Gaibandha, Thakurgaon, Sirajganj, Jamalpur, Panchagarh, Bogura ve Natore bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre toplam 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada gelecek günlerde ülkenin bazı kısımlarında yağışların sürebileceği, bunun sıcak hava dalgasının etkilerini hafifletebileceği ifade edildi.