Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Khagrachhari, Rangamati, Bandarban, Cox's Bazar, Chattogram, Moulvibazar ve Habiganj bölgelerinde çok sayıda yerleşim alanının su altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, sel ve heyelanlar nedeniyle 44 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Felaketten etkilenen kişi sayısının 1 milyon 22 bin 963 olduğu aktarılırken, mağdurlar için ülke genelinde 1000'in üzerinde geçici barınma alanının oluşturulduğu kaydedildi.

Yetkililer, nehir ve havzalardaki su seviyelerinin yükselmeye devam etmesi nedeniyle yeni taşkınların meydana gelebileceği uyarısında bulundu.