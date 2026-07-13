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Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, nehir havzalarındaki su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle yeni taşkın risklerinin devam ettiği bildirildi.

İşte Bangladeş'teki sel felaketine dair öne çıkan kritik detaylar:

YEDİ BÖLGE SULAR ALTINDA: 1 MİLYONDAN FAZLA AFETZEDE VAR

Muson yağışlarının en ağır vurduğu Khagrachhari, Rangamati, Bandarban, Cox's Bazar, Chattogram, Moulvibazar ve Habiganj olmak üzere 7 kritik bölgede yüzlerce yerleşim yeri tamamen sulara gömüldü. Bakanlık verilerine göre afetten doğrudan etkilenen kişi sayısı 1 milyon 22 bin 963’e ulaştı. Evlerini terk etmek zorunda kalan 38 binden fazla vatandaş ise hükümet tarafından kurulan geçici sığınma merkezlerine yerleştirildi. Sel ve heyelanlarda yaralanan 39 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

EN BÜYÜK YIKIM ARAKANLI MÜLTECİLERİN YAŞADIĞI COX'S BAZAR'DA

Afette yaşanan can kayıplarının neredeyse yarısı, dünyaca ünlü mülteci kamplarına ev sahipliği yapan Cox's Bazar'da kaydedildi. Yaklaşık 1,2 milyon Arakanlı Müslümanın (Rohingya) zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği bu bölgede, heyelan ve seller nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi. Altyapının yetersiz olduğu kamplarda durumun kritik ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

BAŞKENT DAKKA'DA REKOR YAĞIŞ: ULAŞIM FELÇ OLDU

Şiddetli yağışlar yalnızca kırsal bölgeleri değil, başkent Dakka’yı da vurdu. Gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar aralıksız süren sağanak, bu ay içinde bir günde kaydedilen en yüksek yağış miktarı olarak kayıtlara geçti. Caddelerin sularla kaplandığı, su seviyesinin yer yer diz boyuna ulaştığı metropolde şehir içi ulaşım tamamen durma noktasına geldi.

SINIR MUHAFIZLARI DEVREYE GİRDİ: BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ

Arama kurtarma faaliyetlerini hızlandırmak ve krizi daha etkin yönetebilmek adına hükümet, askeri düzeyde önlemler aldı. Sel riskinin en yüksek olduğu 11 bölgeye paramiliter bir güç olan Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) sevk edildi.

Gelişmeleri yakından takip eden Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, bölge valileri ve yerel idarecilerle acil bir toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Rahman, afet bölgelerinde can ve mal güvenliğinin maksimum düzeyde korunması, gıda yardımları ile tıbbi hizmetlerin afetzedelere gecikmeksizin ulaştırılması yönünde kesin talimat verdi. Yetkililer, yağışların sürmesi halinde bilançonun ağırlaşabileceği konusunda uyarılarını yineliyor.