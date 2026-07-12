Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bangladeş genelinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 44 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi ise yaralandı.

Yerel Prothom Alo gazetesinin Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre; Khagrachhari, Rangamati, Bandarban, Cox's Bazar, Chattogram, Moulvibazar ve Habiganj olmak üzere 7 farklı bölgedeki çok sayıda yerleşim yeri tamamen sular altında kaldı.

MİLYONDAN FAZLA İNSAN MAĞDUR OLDU

Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamada, yıkıcı afetlerden toplam 1 milyon 22 bin 963 kişinin olumsuz etkilendiği bildirildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar için ülke genelinde 1000'den fazla geçici barınma merkezinin faaliyete geçirildiği aktarıldı.

YETKİLİLERDEN YENİ TAŞKIN UYARISI

Bölgede arama, kurtarma ve insani yardım çalışmaları hız kesmeden devam ederken, tehlikenin henüz geçmediği vurgulandı. Meteoroloji ve afet yönetimi yetkilileri, nehir havzalarındaki su seviyelerinin kritik derecede yükselmeye devam ettiğini belirterek, yeni taşkın ve sel riskine karşı yerel halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.