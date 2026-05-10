Bangladeş’te 15 Mart’tan bu yana doğrulanan ve şüpheli kızamık vakaları nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 409’a yükseldi.

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre ülkede kızamığa bağlı çocuk ölümleri hızla artmaya devam ediyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte kızamık olduğu doğrulanan veya hastalık belirtileri gösteren 11 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hayatını kaybeden çocuklardan 4’ünde kızamık vakasının kesinleştiği, 7’sinin ise şüpheli vaka olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, 15 Mart’tan bu yana kızamık veya kızamık benzeri belirtiler nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 409’a ulaştığı kaydedildi.

Hükümet, 7 Nisan’da artan ölümler sonrası ülke genelinde acil aşılama kampanyası başlatmıştı.

Pnömoni ve ensefalopati gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.