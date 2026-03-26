Bangladeş’in Rajbari bölgesine bağlı Goalanda kasabasındaki Daulatdia terminalinde meydana gelen kazada, Dhaka yönüne gitmekte olan ve yaklaşık 40 yolcu taşıyan bir otobüs feribota giriş yapmaya çalışırken kontrolden çıkarak Padma Nehri’ne devrildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda otobüsten çıkarılan 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi.

Olayın ardından itfaiye ekipleri, Bangladeş Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, kolluk kuvvetleri ve bölge halkı seferber oldu. Nehirde kaybolan 6 kişiyi bulmak için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Rajbari Sadar Hastanesi’ne kaldırılarak kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yetkililer, kazaya ilişkin incelemenin devam ettiğini açıkladı.