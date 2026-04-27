Bangladeş'te mevsimsel fırtınalar hayatı felç etti. Yetkililer, ülkenin çeşitli bölgelerine düşen yıldırımlar nedeniyle en az 14 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Yerel yetkililer, ölenlerin tarlalarda çalışan çiftçiler ile korunmasız alanlardaki işçiler olduğunu söyledi.

Uzmanlar, ölümcül yıldırım vakalarındaki artışın, ormansızlaşmayla bağlantılı olduğunu savundu.

Bangladeş'te her yıl yıldırım düşmesi sonucu yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Ülke, yalnızca Myıs ayında 200'den fazla kişinin, tek bir günde ise 82 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 2016 yılında yıldırım düşmelerini doğal afet ilan etmişti.