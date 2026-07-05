Bando okulunun ilk kadın askerleri: Adlarını altın harflerle yazdırdılar

Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, aldıkları askeri ve müzik eğitimiyle hem mesleklerine hazırlanıyor hem de profesyonel düzeyde enstrüman çalmayı öğreniyor. 23 Kasım 1831’de İstanbul'da 'Mızıka-i Hümayun' adı altında kurulan okulda, öğrenciler, çeşitli programlarda üflemeli çalgılar, vurmalı çalgılar ve çalgı bakım onarım programlarında eğitim görüyor. Öğrenciler, 2 yıllık eğitim süresince temel askeri eğitimlerin yanı sıra enstrüman, solfej, nota okuma, piyano, koro ve orkestra dersleri alıyor. Okulda, Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı, vatan ve millet sevgisine sahip, mesleğini seven, vazife ve sorumluluk duygusu ile disiplin anlayışı gelişmiş öğrencilerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na geçen yıldan itibaren kadın öğrenci alımı da başladı. Yüksekokula ilk kez geçen yıl 4 kadın öğrenci yerleşti.