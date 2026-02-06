Kış transfer döneminin bitmesine saatler kala bir bombayı da Bandırmaspor patlattı. 1. Lig ekibi, Kasımpaşa'dan Mamadou Fall'u sezon sonuna kadar kiraladı. 34 yaşındaki hücumcunun transferi resmen açıklandı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mamadou Fall’un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Bandırmaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bandırmaspor'dan da duyuru geldi:

"Ailemize Hoş Geldin Mamadou Fall! Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mamadou Fall’un geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Süper Lig tecrübesi, hızı ve hücum hattındaki etkili oyunuyla tanıdığımız başarılı kanat oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar Bordo-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atmıştır. Mamadou Fall’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Bandırmaspor forması altında başarılar diliyoruz."

BU SEZON BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz sezona Kasımpaşa formasıyla damga vuran Mamadou Fall, bu sezon beklenilen etkiyi yaratamadı ve takımına skora katkısı veremedi.