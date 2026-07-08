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Kaynak: AA

2026-2027 sezonu öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Abant yolu üzerindeki otelde sürdüren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde sabah antrenmanı gerçekleştirdi.

Günde çift idman programıyla çalışmalarını sürdüren futbolcular, antrenmanda iki gruba ayrıldı. Oyuncuların bir bölümü salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarına katılırken, diğer grup sahada koşu ve ısınma hareketleriyle programına başladı.

Isınmanın ardından esneme çalışmaları yapan futbolcular, pas çalışmalarıyla idmanı sürdürdü. Fitness programını tamamlayan oyuncular da sahaya çıkarak takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana devam etti.

Bandırmaspor, sezon hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği idmanla devam edecek.