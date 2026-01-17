Trendyol 1. Lig’in 21. hafta maçında Bandırmaspor, evinde Pendikspor’u ağırladı. Oynadığı son 4 maçı kazanamayan Bandırmaspor, bu karşılaşmada etkili bir performans sergileyerek fark yarattı.
Maçın golleri
Bandırmaspor’un gollerini Kehinde, Douglas Tanque (2) ve Amaral kaydederken, Pendikspor’un tek golü Bandırmasporlu Atınç Nukan’ın kendi kalesine attığı golle geldi.
Kehinde, maçın 76. dakikasında kırmızı kart görerek Bandırmaspor'u 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 30’a yükseltirken, Pendikspor 38 puanda kaldı.
Gelecek hafta maçları
Gelecek hafta Bandırmaspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak; Pendikspor ise evinde Erzurumspor’u ağırlayacak.