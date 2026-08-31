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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bandırma'da konuşlu 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan savaş uçaklarıyla Batı Karadeniz'de "Karadeniz Eğitim Uçuşu" gerçekleştirildiğini duyurdu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bandırma'dan havalanan uçaklarla gerçekleştirilen "Karadeniz Eğitim Uçuşu"nun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

MSB tarafından eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin Gök Vatan'daki faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.