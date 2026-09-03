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Kaynak: ANKA

Bandırma’da arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Levent Mahallesi’nde sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği'ne bağlı 2 araç ve 8 personel sevk edildi.

Ekipler, rüzgârın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale ederken bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Söndürme çalışmalarına 4 itfaiye arazözü, İlçe Hizmetleri'ne bağlı 1 su tankeri, Bandırma Belediyesi'ne ait 1 su tankeri, 4 orman arazözü, 1 Eti Maden itfaiye aracı ve 1 söndürme helikopteri katıldı.

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları da tamamlandı.