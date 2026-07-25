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Kaynak: İHA

Meteoroloji ile Balıkesir Valiliği tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarılarının ardından başlayan sağanak, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle özellikle düşük kotlu bölgeler ile yol kenarlarında su birikintileri meydana geldi.

Yağmur suyu tahliye hatlarının dal, yaprak, çamur, pet şişe ve farklı atıklarla kapanması sonucu yağış suları drenaj sistemine ulaşamadı. Bu nedenle bazı cadde, sokak ve meydanlarda su seviyesi yükselirken, sürücüler ile yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın sona ermesinin ardından ekipler tarafından tıkanan mazgallar temizlenerek biriken suların tahliyesi sağlandı. Vatandaşlar ise yağmur suyu hatlarının düzenli olarak temizlenmesi ve çevreye çöp bırakılmaması konusunda daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.