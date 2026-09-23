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Kaynak: DHA

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak refüjü aşan otomobil karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Merve Turan ile 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan hayatını kaybetti. Hamile olduğu ve doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenilen Merve Turan’ın bebeği de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bandırma ile Bursa’nın Karacabey ilçeleri arasındaki Çavuşköy Kavşağı’nda meydana geldi. Karacabey’den Bandırma istikametine ilerleyen Merve Turan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aştı. Karşı şeride geçen otomobil, Bandırma’dan Karacabey yönüne giden kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobil kamyonun altına girerek bir süre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Merve Turan ile kızı Ahsen Turan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BEBEĞİ İÇİN AMELİYATA ALINDI

Anne ve kızının cenazeleri, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Hamile olan Merve Turan’ın doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenildi. Turan’ın karnındaki bebeğin kurtarılması amacıyla ameliyata alındığı, ancak doktorların müdahalesine rağmen bebeğin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.