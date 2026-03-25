25 Mart 2026’da gerçekleştirilen açık artırmaya, Türkiye’nin dört bir yanından küçükbaş hayvan yetiştiricileri yoğun katılım gösterdi. Damızlık kalitesinde koç arayan üreticiler, satışa sunulan 121 koç için kıyasıya yarıştı. Fiyatlar yaşlarına göre 50 bin liradan başlayarak yükseldi. Günün en dikkat çeken satışı, Manyas’ın Eşen Mahallesi’nden çiftçi Emre Sömer tarafından gerçekleştirildi. Emre Sömer, 26 kulak küpeli koçu 1 milyon 110 bin liraya satın alarak en yüksek bedeli ödeyen isim oldu. İlk satış ise Balıkesir’in Balya ilçesi Ilıca Mahallesi Muhtarı Metin Salgın tarafından 155 bin liraya yapıldı.

PROGRAMA KİMLER KATILDI?

Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Karakoyun ve çok sayıda üretici ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ KERİM KILINÇ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Programın açılışında konuşan Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç, kurum bünyesinde Karacabey Merinosu, Bandırma koyunu, kıvırcık, sakız ve Gökçeada gibi yerli ırkların bulunduğunu, ayrıca manda ve boz ırk sığır üzerine de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Kılınç, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz 83. koç satış törenimize Türkiye’nin dört bir yanından katılan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Kurumumuzun imkânlarını her yıl geliştirerek daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Hava şartlarına rağmen bizleri yalnız bırakmayan yetiştiricilerimize ayrıca teşekkürler” dedi.

TAGEM GENEL MÜDÜRÜ’NDEN VERİMLİLİK VURGUSU

TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ise seçilmiş damızlık hayvanların önemine dikkat çekerek, “Bu nitelikteki hayvanlar piyasada normal değerinin 3-5 hatta 10 katına satılıyor. Biz ise bu değeri üreticimizin memleketine kazandırmayı hedefliyoruz. Alacağınız koçlar yarının sürülerini oluşturacak, verimi ve kaliteyi artıracaktır. Bu çalışmalar yıllara yayılan, nesiller boyu süren emeklerin sonucudur” ifadelerini kullandı.

Atalay, tarım alanında savunma sanayiindeki gibi önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayarak, üreticilerin bu damızlıkları memleketlerine götürerek daha verimli nesiller elde edeceğine inandığını belirtti.Bandırma’da 83 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Damızlık Koç Satışı Töreni, yerli hayvan ırklarının korunması ve hayvancılıkta verimliliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Bu yılki rekor satış, Türk hayvancılığındaki kalite ve talep artışını bir kez daha gözler önüne serdi.