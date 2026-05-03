Balıkesir’in Bandırma ilçesinde emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, hakkında onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari adalete teslim edildi. Asayiş uygulamaları sırasında yakayı ele veren şahsın, fuhşa teşvik ve aracılık suçundan arandığı belirlendi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzenini sağlamak ve suçluların yakalanmasına yönelik şehir merkezinde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulama esnasında şüpheli hareketler sergileyen bir şahıs durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrol edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda şahsın;

"Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından dosyalarının olduğu,

Bu suçlardan dolayı hakkında toplam 60 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.



Polis ekiplerince anında gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.