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Kaynak: İHA

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Operasyonlarda 7 tabanca, 6 av tüfeği, 886 tabanca fişeği, 53 adet 36 kalibre toplu tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü, 22 kesici alet ve 5 dijital materyal ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade etti.