Milli Mücadele ruhunu temsil eden en önemli simgelerden biri olan Bandırma Vapuru, modern sergileme alanı için hazırlanan yeni lokasyonuna taşınmaya hazırlanıyor. Geminin fiziksel olarak zarar görmemesi için titizlikle planlanan "karadan yürütme" operasyonu öncesinde, yeni yerindeki teknik altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Samsun Valiliği Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Astorya(uçan sinema) bölgesinde devam eden "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında, Bandırma Vapuru Müzesi’nin gölet kenarında yerleştirileceği alan hazırlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın duyurduğu projeye göre, İstanbul’dan gelecek uzman ekip gemiyi karadan taşıyacak ve geçiş noktaları özenle planlandı. Projenin tamamlanmasıyla bölge, 60 dönümlük dev bir Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi’ne dönüşecek. Meydan ve çevresi, Kurtuluş Yolu ve Astorya ile birlikte şehrin tanıtımına ve imajına katkı sağlayacak.

Yetkililer, taşınma ve meydan düzenleme çalışmalarının 19 Mayıs gösterilerine kadar tamamlanmasını hedefliyor. Bandırma Vapuru’nun taşınmasının ardından, yılda yaklaşık yarım milyon ziyaretçi çeken gemi müzesine olan ilginin artması bekleniyor.

18 Mayıs 2003’ten bu yana Doğupark’ta bulunan müze gemi, 23 yıl sonra tarihî yerine kavuşmuş olacak.