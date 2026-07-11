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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tüm kentin tarihi bir ana şahitlik edeceğini vurgulayarak, "Bandırma Vapuru'muzu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'umuza ilk adımı attığı tarihi nokta olan İstiklal Meydanı'na, yani Kurtuluş Yolu'na karadan taşıyoruz" sözleriyle heyecanını paylaştı.

SAHİL YOLU GÜZERGAHI KULLANILACAK

Müze geminin, taşıma işlemi sırasında sahil yolu güzergahını kullanacağı öğrenildi. Dev operasyonun sorunsuz tamamlanması için tüm teknik hazırlıklar tamamlanırken, lojistik açıdan da yoğun bir mesai harcanıyor.

BAŞKAN DOĞAN'DAN SAMSUNLULARA DAVET: "BU ÖZEL ANA ŞAHİTLİK EDİN"

Tarihi operasyonun sabahın ilk ışıklarıyla başlayacağını belirten Başkan Halit Doğan, tüm Samsun halkını bu anlamlı etkinliğe davet etti. Doğan, "Tüm hemşehrilerimizi yarın saat 06.30'da bu eşsiz ve özel ana tanıklık etmek üzere Doğu Park'taki Gemi Müzesi alanımıza bekliyoruz" ifadelerini kullanarak çağrıda bulundu.

Milli Mücadele ruhunu yeniden canlandıracak bu karadan taşıma operasyonu, Samsun’un kurtuluş meşalesini yaktığı topraklarda unutulmaz bir görsel şölene dönüşecek.