Bandırma Limanı'nda nadir rastlanan bir doğa anı yaşandı. L İskele önlerinde bir yunus balığının balık sürülerinin peşinden avlandığı görüntülendi. Liman çevresinde bulunan vatandaşlar, su yüzeyine çıkıp balık kovalayan yunusu uzun süre izledi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, şaşkın bir vatandaşın "Eşek herif seni, ne arıyorsun sen burada. Kaptı koca lüferi!" diyerek tepkisini dile getirdiği duyuldu. Aynı kişi, limanda balık tutanlara da "Birader sen balık bekleme" diye seslendi.Yunus, balıkların peşinde bir süre dolaştıktan sonra liman içinden gözden kayboldu. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, Bandırma Körfezi'nde zaman zaman görülen yunusların limana kadar girmesi büyük ilgi çekti.

LİMANA KADAR GİREN YUNUS BALIK SÜRÜSÜNÜ KOVALADI

Bandırma Limanı içerisinde L İskele önünde yaşanan olayda, yunus su yüzeyine çıkarak balık sürülerini avlamaya başladı. Vatandaşlar, yunusun hızlı hareketlerini ve balıkları yakalamasını hayranlıkla izledi. Özellikle büyük bir lüferi kaptığı an, cep telefonu kayıtlarında net bir şekilde yer aldı.Görüntülerdeki esprili yorumlar da dikkat çekti: Yunusun liman içinde avlanması karşısında şaşıran bir vatandaşın tepkileri, olayın samimi ve eğlenceli havasını yansıttı.

BANDIRMA KÖRFEZİ'NDE YUNUS GÖRÜLMELERİ SIKLAŞIYOR

Bandırma Körfezi ve çevresinde yunuslar zaman zaman kıyılara yaklaşıyor. Marmara Denizi'nde yaşayan bu sevimli deniz memelileri, özellikle balık sürülerinin yoğun olduğu dönemlerde limanlara kadar girebiliyor. Uzmanlar, yunusların balık avlamak için kıyı bölgelerine yaklaşmasının doğal bir davranış olduğunu belirtiyor. Benzer görüntüler daha önce de sosyal medyada paylaşılmıştı.