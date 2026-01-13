Uşak / Murat Sarıgöz / Yeniçağ



Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gece Kartalları (Çarşı ve Mahalle Bekçileri), gece saatlerinde yaptıkları denetimler sırasında şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

Şahsın üzerinde yapılan aramada, 63 içimlik 19.000 TL değerinde “A4” diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli O. Ü.' nün Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulanarak, “Uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.