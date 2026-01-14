Uşak / Murat Sarıgöz / Yeniçağ



İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Banaz ilçemizde satmak isteyen uyuşturucu tacirlerine Banaz Polisinden adeta tokat gibi bir operasyon geldi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan aldıkları 135 gram ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan uyuşturucu maddeyi özel araçlarıyla Banaz’a getiren M.Y. ve H.E. isimli şahıslar, Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını bir kez daha ortaya koyan emniyet güçleri, gençleri ve toplumu zehirlemek isteyen şahıslara göz açtırmadı.

Başarılı operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheliler uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y. ve H.E., ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Banaz Emniyeti ve Uşak Narkotik ekiplerinin koordineli ve özverili çalışması, uyuşturucu ile mücadelede ne kadar kararlı olunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.