Uşak / Hüseyin Demir - Murat Sarıgöz / Yeniçağ

Uşak ili Banaz ilçesi de uyuşturucuya amansız savaş ve baskın devam ediyor Emniyetin başarılı operasyonları Halk tarafından takdirle karşılanıyor. Banaz Emniyetinden gece operasyonu banaz’da devriye görevindeki bekçiler 208 içimlik A4 ele geçirdi.

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, devriye halindeki ekipler 45 * ***8 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta bulunan F.A. ve C.T. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, C. T. ’in cebinde 4x4 cm ebatlarında 64 içim, araçta yapılan aramada ise 6x6 cm ebatlarında 144 içim olmak üzere toplam 208 içim ve yaklaşık 72 bin 800 TL piyasa değerinde, kamuoyunda “A4” olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.A. ve C.T., ifadeleri alınmak üzere Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.