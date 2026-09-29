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Kaynak: Haber Merkezi



Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ



​Hayırsever Sayın Necati Özcan’ın katkılarıyla hastanemize kazandırılan modern tıbbi cihazlar, düzenlenen programla hizmete girdi.

​Programa;

Banaz Kaymakamı Sayın Musa Kazım Çelik, Banaz Belediye Başkanı Sayın Zafer Arpacı, AK Parti Banaz İlçe Başkanı Sayın Şevket Eyigör, Uşak İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık Acar, Başhekim Uzm. Dr. Şahin Özdemir, kurum yöneticileri ve hastane personeli katıldı. Protokol üyeleri, ameliyathanede incelemelerde bulunarak hekimlerden detaylı bilgi aldı.

Hastaneye Kazandırılan Cihazlar:

​Plazma Kinetik Cihazı:

Prostat ve mesane tümörlerinin kapalı cerrahilerinde kanama riskini en aza indirerek iyileşme ve taburculuk sürecini hızlandırıyor.

​Endovizyon Sistemi: KBB ameliyatlarında yüksek çözünürlüklü görüntüleme sağlayarak cerrahlara milimetrik ve güvenli müdahale olanağı sunuyor.

​KBB TUR Motoru: Kulak, burun ve boğaz operasyonlarında cerrahi işlemleri çok daha hızlı ve konforlu hale getiriyor.

​İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık Acar:

​"Banazlı hemşehrilerimizin modern tanı ve tedaviye kendi ilçelerinde erişebilmesi adına ameliyathanemize büyük güç katan bu 3 cihazı kazandıran değerli hayırseverimiz Sayın Necati Özcan’a tüm Banaz halkı adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum."