Kent uzlaşısı soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu karar ile beraber 'Terörsüz Türkiye' adı verilen sürecin sabote edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Özer, kendisine verilen cezanın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik bir mesaj olduğuna dikkat çekti.

BAHÇELİ, DOSYAYA "BOMBOŞ" YORUMUNU YAPMIŞ

Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında 1 sene hapis yatmasının ardından tahliye olan Ahmet Özer hakkında mahkeme 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Özer, hakkında verilen ceza ile ilgili Halk TV'ye açıklamalarda bulundu. Kürşad Oğuz'un sunduğu Rota isimli programa konuk olan Ahmet Özer, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dosya ile ilgili, 'Bomboş' yorumunu yaptığını ifade etti.

"BANA VERİLEN CEZA BAHÇELİ'YE MESAJ"

Bahçeli'ye kendisi hakkındaki cezaya yönelik tepkisi sebebiyle teşekkür ettiğini belirten Özer, sürecin başarıya ulaşmaması için çaba sarf edenlerin olduğuna dikkat çekti.

MHP Lideri’nin kendisi ve Ahmet Türk’ü kastederek sarf ettiği, "İki Ahmet’in görevine dönme zamanı geldi" sözlerini hatırlatan Ahmet Özer, "Bu açıklamadan yaklaşık on gün sonra bana bu ceza verildi. Bu durum, aynı zamanda o sözlere verilmiş bir yanıt değil mi?" sözlerini sarf etti.

Bahçeli'nin kendisine yönelik desteğinin süreç için yürüttüğü çalışmalardan kaynaklandığını ifade eden Özer, "Birincisi benim dosyamda bir şey olmadığını bildiği için, ikincisi de bizim varlığımız, konumumuz aynı zamanda bu süreç için bir test niteliğinde. Çünkü bizim halkta karşılığımız var. Çünkü halk şunu söylüyor: Hem Ahmet Özer'e ceza verip hem de barış sürecini nasıl yürüteceksiniz? Kimi inandıracaksınız?" ifadelerini kullandı.

"BARIŞIN VE DEMOKRASİNİN GELMESİNİ İSTEMEYENLER VAR"

"Devletin içinde çeşitli klikler var” diyen Özer,“Sabote etmek isteyenler var, işin yürümesini istemeyenler var, barış ve demokrasinin gelmesini istemeyenler var" dedi.